الجوية التركية تلغي فحص كورونا للرحلات الجوية

أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء شرط فحص فيروس كورونا في رحلاتها الداخلية حسب ما أفادت به وكالة الأناظول. وإبراز الكود الصحي (HES) في كافة رحلاتها الداخلية والخارجية.

وقالت الجوية التركية في تغريدة عبر “تويتر” إنه بموجب قرارات وزارة الداخلية ألغي شرط إبراز فحص كورونا سلبي بالرحلات الداخلية”. و”الكود الصحي في كافة الرحلات الداخلية والخارجية”.

كما أشارت إلى أن القرار أصبح نافذا اعتبارا من الجمعة، مؤكدة أن ارتداء الكمامة في الرحلات ما زال إلزاميا.

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وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن إبقاء مجال بلاده الجوي مفتوحا أمام حركة الطائرات مهم للغاية. من الناحية الإستراتيجية والإنسانية.

كما تابع خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته باجتماع حلف شمال الأطلسي “ناتو” ببروكسل:”نواصل مباحثاتنا من أجل إجلاء رعايانا عن أوكرانيا”. وأضاف:”نأمل في عقد لقاء يجمع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي إذا سنحت الظروف”.

وفي وقت سابق عقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا وزاريا طارئا لبحث الأزمة الأوكرانية. كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 443 مليون إصابة، و عدد الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 443.419.476، وإجمالي الوفيات 5.988.994

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ958.142 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 79.250.505.

كما تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ651.522 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.978.052.

بالمقابل في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 514.589 وإجمالي إصابات 42.951.556.

الى جانب روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ347.730 وإجمالي إصابات 16.533.932.