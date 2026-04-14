الجوية التونسية..تعطل المنظومة الإعلامية للتسجيل بمختلف المطارات

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تعطّل المنظومة الإعلامية للتسجيل بمختلف المطارات التونسية منذ فجر اليوم.

وأشارت الجوية التونسية، إلى أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية قصد تلافي التأخير في عملية تسجيل المسافرين. مؤكدة أن كافة مصالحها مجنّدة للعمل على معالجة هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن، والتقليص من تبعاته على سير الرحلات.

كما تقدمت الشركة باعتذارها عن هذا الطارئ الخارج عن نطاقها.

