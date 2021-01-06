الجوية الجزائرية: أسطولنا يستوفي كامل شروط السلامة للمسافرين

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنها تضمن تماما شروط السلامة المثلى لمسافريها من خلال اسطول حديث مطابق للمعايير الدولية.

وحسب الناطق الرسمي للشركة، فإن الجوية الجزائرية شركة أمنة للغاية وتم الإستماع اليها من طرف هيئات مختلفة.

حيث أنها لم تسجل أي حادث تحطم بألوان العلم الوطني أو بشعارها، حسب تصريحات المتحدث لـ(وأج).

وبخصوص الترتيب الأخير للموقع المتخصص “تصنيفات شركات الطيران” لسلامة الطيران، أكد نفس المتحدث أن هذا الترتيب يناقض نتائج التدقيقات المختلفة.

والتي أجريت في مجال سلامة الطيران وكذا مع ارتفاع نسبة الامتلاء مما يدل على الثقة التي تحظى بها لدى المسافرين.

أما بخصوص المعايير الدولية المتعلقة بجائحة كورونا، فلقد نشرت الخطوط الجوية الجزائرية البروتوكول الصحي الواجب اتباعه.

وذلك لصالح زبائنها والمسافرين الذين يجب أن يكونوا على دراية بالتوصيات المختلفة في هذا المجال.