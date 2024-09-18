الجوية الجزائرية: أسعار جد مغرية من وإلى مونتريال 

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عرضاً ترويجياً لرحلاتها من وإلى مونتريال في كندا.

وجاء في بيان الجوية الجزائرية، عبر حسابها على فيسبوك: “اسفيدوا من عرضنا الترويجي من وإلى مونتريال في كندا”.

وأضاف البيان أن سعر التذكرة من الجزائر إلى مونتريال 78900 دينار أو 790 دولاراً كندياً.

ويخص هذا العرض الرحلات من 27 أكتوير 2024 إلى 30 مارس 2025.

ويبقى العرض متاحاً إلى غاية 31 أكتوير المقبل، والأسعار خاضعة لشروط حسب توفر المقاعد.

لمزيد من التفاصيل أو لحجز التذاكر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو التوجه إلى وكالات الجوية الجزائرية.