الجوية الجزائرية.. أسعار خاصة لهذه الرحلات
بقلم م .فيصل
أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا (bag 0) لزبائنها للسفر نحو عدد من البلدان الأوروبية.
وأكدت الجوية الجزائرية عبر حسابها على فيسبوك أن عرض bag 0 يمتد إلى غاية 15 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان أن العرض مسّ 5 رحلات نحو 5 بلدان أوروبية:
الجزائر - لندن 28000 دج أو158 Gbp .
الجزائر – بروكسل 19900دج أو159 أورو.
الجزائر – فرانكفورت 25000 دج أو199 أورو .
الجزائر – جنيف 19900دج أو199 chf .
الجزائر – ليسبون 19900دج أو159 أورو .
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