الجوية الجزائرية.. أسعار خاصة لهذه الرحلات 

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا (bag 0) لزبائنها للسفر نحو عدد من البلدان الأوروبية.

وأكدت الجوية الجزائرية عبر حسابها على فيسبوك أن عرض bag 0 يمتد إلى غاية 15 ديسمبر 2024.

وأضاف البيان أن العرض مسّ 5 رحلات نحو 5 بلدان أوروبية:

الجزائر - لندن 28000 دج أو158 Gbp .

الجزائر – بروكسل 19900دج أو159 أورو.

الجزائر – فرانكفورت 25000 دج أو199 أورو .

الجزائر – جنيف 19900دج أو199 chf .

الجزائر – ليسبون 19900دج أو159 أورو .