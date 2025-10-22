الجوية الجزائرية: أول طائرة تم اقتناؤها ستصل يوم 12 نوفمبر القادم

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، أن أول طائرة تم اقتناؤها في إطار برنامج تجديد وتوسيع أسطول الشركة. ستحط بمطار الجزائر يوم الـ12 نوفمبر القادم.

وأضاف بن حمودة، في تصريح للصحافة على هامش حفل إطلاق الرحلة الافتتاحية لخط “الجزائر-نجامينا” أمس الثلاثاء، أن وصول طائرة إيرباص A330-900 هذه سيعطي إشارة انطلاق تنفيذ برنامج التجديد المباشر فيه سنة 2023 و الذي يهدف إلى اقتناء 18 طائرة جديدة. مشيرا إلى أن ثلاث طائرات أخرى من نفس الطراز ستعزز الأسطول قبل نهاية 2025.

وأوضج المتحدث في سياق ذي صلة، أن سنة 2026 ستشهد وصول طائرات A330-900 أخرى موازاة مع الشروع في تسليم طائرات TR 72-600 المخصصة للشركة الفرعية الجديدة “الخطوط الجوية الداخلية”. (Domestic Airlines ) التي تم إنشاؤها لتعزيز الشبكة الداخلية. وانطلاقا من سنة 2027، ستشرع الخطوط الجوية الجزائرية أيضا باستلام طائراتها من طراز Boeing 737 Max-9. في حين توجد طلبات أخرى قيد الدراسة بهدف “تسريع زيادة الطاقة الاستيعابية و تطوير الشبكة”.

كما أكد الرئيس المدير العام للشركة انه “كلما عززنا إمكانياتنا، كلما تمكنا من توسيع شبكتنا بشكل منظم وفعال”. مذكرا بأن إستراتيجية التوسع تندرج في إطار تخطيط “تدريجي ومدروس”.

