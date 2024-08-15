الجوية الجزائرية: إرشادات هامة بعملية السفر 

نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية فيديو توضيحي حول الإرشادات المتعلقة بعملية السفر .

وأوضحت الجوية الجزائرية عبر صفحتها على الفيسبوك أنها إقترح حلول لصعوبات قد تواجه المسافرين خلال السفر.

واجهتك صعوبات خلال حجز التذاكر عبر الأنترنت بسبب إدراج لمعلومات أوعدم توفر المقاعد.

إدراج المعلومات الشخصية بدقة ومراجعتها قبل التأكد في حال لم تتوفر المقاعد حاول الحجز في أوقات مختلفة أوالإستعانة بمركز الإتصال 3302

لم يتم تأكيد الحجز بسبب صعوبات في الدفع أوعطل تقني في الموقع

تاكد من الحصول على رسالة عبر لريدك الإلكتروني مباشرة بعد الحجز وإذا لم تصل الرسالة إتصل بوكالات الجوية 3302 .

واجهتك صعوبات في إستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الانترنت

حاول مرة أخرى بعد فترة قصيرة أوإستخدام التطبيق الخاص بالجوبة الجزائرية كما أنه بإمكان تسجيل الوصول في المطار مباشرة.

تأخير طويل في إجراءات الأمن والسلامة مما قد يؤدي إلى التأخر عن الرحلة

للوصول بسرعة تأكد من ترتيب أمتعتك الشخصية بطريقة تسهل عليك عملية التفتيش كما عليك الوصول المطار مبكرا لتجنب ضغط الوقت.

صعوبة في العثور على بوابة الصعود في الوقت المناسب بسبب الأجواء المربكة في المطار

عليك أن تراجع شاشة المعلومات فور دخولك منطقة الإنتظار وتابع التحديثات البوابة بإنتظام إستخدام خرائط المطار ولاتتردد في طلب المساعدة من موظفي الجوية الجزائرية.

تأخر أوإلغاء الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية أوأعطال فنية

في حال تأخر الرحلة يجب التواصل مع مكتب الجوية الجزائرية لمعرفة الخيارات المتاحة .وإذا تم إلغاء ال حلة لظروف قاهرة سيتم إعلام المسافرين عبر التواصل المتاحة وطرق التعويض.

صعوبات في إستلام أمتعتك .. كفقدانها أوتأخر وصولها

التأكد من تقديم بطاقة الأمتعة إستلامها وتابع مع موظفي الجوية وفي حال لم تحصل على أمتعتك تقرب من مكتب الجوية مع تقديم رقم المتابعة وسيتكفل موظفي الجوية بحل المشكل.

تفاصيل حمل الأمتعة عبر الجوية الجزائرية

لكل مسافر الحق في حقيبة واحدة لا يتعدى وزنها 23 كلغ، وحجمها لا يتعدى 158 سنتمتر ( مجموع الطول والعرص والعمق).

الأطفال فوق سنتين لديهم نفس الحقوق والأطفال أقل من سنتيت لا بتعدى وزن حقيبتهم 10 كلغ.

لكل مسافر حق في شراء أمتعة زيادة.

عربة الأطفال ومقعد السيارة الخاص بالأطفال لا تحتسب مع الميزان أثناء عملية السفر.