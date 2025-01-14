الجوية الجزائرية: إستلام طائرات جديدة وتوسعة الشبكة الداخلية والدولية

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، أن المؤسسة ستستلم طائرات جديدة لمواكبة التحدي. وتلبية الطلب المتزايد وتوسعة الشبكة الداخلية والدولية.

وأضاف بن حمودة خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات الشركة لسنة 2024. أن المؤسسة سجلت زيادة بنسبة 10 بالمئة في عدد المسافرين عبر الجوية الجزائرية خلال 2024 تعكس ثقة الزبائن بخدماتنا. مشيرا إلى تعزيز الربط الجوي الداخلي من خلال إضافة 68 رحلة داخلية جديدة منها 44 رحلة نحو الجنوب و24 رحلة نحو الشمال لتلبية احتياجات النقل الداخلي.

وأضاف بن حمودة، أن الجوية الجزائرية تحصلت على عديد الجوائز الدولية بفضل إلتزامها بمعايير السلامة والأمن وتميزها في مجال النقل الجوي. مضيفا أن الجوائز المتحصل عليها تعكس بداية تغيير الذهنيات في الشركة وما كانت لتتحقق لولا جهود الجميع

وأوضح بن حمودة، إطلاق مشروع الأكاديمية الجوية الجزائرية التكويني لتوفير برامج تكوينية حديثة وبناء جيل جديد من الكفاءات المتميزة