الجوية الجزائرية.. إضافة 34 رحلة أسبوعيا إلى هذه الوجهات 

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إضافة عدد من الرحلات الداخلية.

وحسب بيان للجوية الجزائرية نشرته عبر حسابها على فيسبوك، فإنه تم تعزيز برنامج الرحلات الجوية ابتداءً من 1 فيفري 2025.

وأضاف البيان أنه سيتم إضافة عدد من الرحلات إلى وجهات محلية متنوعة.

ويشمل هذا التحديث إضافة 34 رحلة أسبوعيا، ستوفر 3588 مقعداً.

وجاء هذا القرار تجسيدًا لسياسة رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.