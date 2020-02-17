الجوية الجزائرية: إضراب المضيفين عن العمل غير قانوني

أصدرت مساء اليوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية بيانا حول إضراب المضيفين عن العمل والذي قادته النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية.

وأعلنت الجوية الجزائرية في بيان لها ان إضراب المضيفين عن العمل غير قانوني وانه تسبب في تذبذب برنامج الرحلات وإلغاء أخرى.

وأشارت ذات الشركة ان إضراب النقابة كان بسبب مطالب تتلخص في الأجور ولم يسبقه أي إشعار وتم الإعلان عنه برسالة SMS وفي ذات السياق، تعتذر أدارة الشركة لزبائنها المسافرين على ما خلّفه الإضراب، كما إعتبرت هذا الإضراب بمثابة تحويل المسافرين إلى رهائن.