الجوية الجزائرية: إطلاق عملية توظيف قريبا

كشف الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان. أن عدد المستخدمين بالشركة إنخفض هذه السنة مقارنة بـ2019. مؤكدا أنه سيتم إطلاق عملية توظيف قريبا.

وأعلن بن سليمان، خلال جلسة الإستماع أمام لجنة النقل والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. أنه سيتم إطلاق عملية توظيف “قريبا” ستخص مستخدمي الملاحة التقنيين “الطيارين” ومستخدمي الملاحة التجاريين “المضيفون والمضيفات”. وذلك تحسبا لفتح خطوط جديدة واقتناء طائرات جديدة”.

من جانبه فنّد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الأرقام المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف مستخدم في الخطوط الجوية الجزائرية. مؤكدا أنه في حين أن الأرقام الحقيقية هي 8.315 مستخدم في سنة 2023 مسجلة انخفاضا مقارنة بسنة 2019 حيث كانت تقدر بـ 8.799 مستخدم”.

في ذات السياق، أشار الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية إلى وضعية تقدم عملية تعويض تذاكر السفر غير المستعملة خلال فترة وباء كوفيد-19. مؤكدا أن “جميع الملفات ستدرس إلى غاية تلبية جميع الطلبات”. وأشار في هذا الصدد إلى معالجة نسبة 32 بالمائة من الملفات أي ما مجموعه 208.326 من بين 650 ألف ملف.