الجوية الجزائرية: إقامة خط سياحي مباشر بين باريس وجانت

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتفاقية مع متعامل عالمي في مجال السياحة “POINT AFRIQUE”، تحت إشراف وزير السياحة، لإقامة خط سياحي مباشر بين باريس وجانت.

وحسب الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي، لموقع “النهار أونلاين”، تم توقيع الإتفاقية. بالشراكة مع الديوان الوطني للسياحة و الاسفار ONAT.

وتقضي الإتفاقية، بإقامة خط سياحي مباشر يربط العاصمة باريس “فرنسا” بجانت بالجزائر. ومن المرتقب أن يتم مباشرة أول رحلة يوم 17 ديسمبر 2022 القادم.

كما تأتي هذه الإتفاقية، في إطار مساعي السلطات العمومية الهادفة إلى تدعيم السياحة الداخلية.