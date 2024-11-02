الجوية الجزائرية: إقتناء 15 طائرة.. وأوّلها تصل في جوان 2025

كشف حمزة بن حمودة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. أنه سيتم اقتناء 15 طائرة بالتدريج من أجل تعزيز الأسطول الجوي.

وأضاف بن حمودة خلال كلمة له على هامش ندوة حول سلامة الطيران، أن الندوة سيكون بها خبراء دوليين من المنظمة الدولية للطيران المدني. و من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهو ما يدل على التزام الجزائر مع شركائها الدوليين والمحليين لتعزيز معايير السلامة في مجال النقل الجوي.

كما أضاف بن حمودة، أن الندوة ستناقش تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات من أجل التعلم من الخبرات المشاركة والشركات الدولية.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن الخطوط الجوية الجزائرية اقتنت 15 طائرة. مضيفا أن أول طائرة تصل الجزائر في جوان 2025 وسنقتني من 2 الى 3 طائرات كل سنة. حيث أن برنامج الاقتناء كان مدروسا من قبل الجوية الجزائرية من أجل الدخول في حيز الاستغلال تدريجيا لتفادي المشاكل.