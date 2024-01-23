الجوية الجزائرية: إقتناء 15 طائرة وكراء 10 أخرى في 2025

كشف المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أن الشركة ستقتني 15 طائرة جديدة، بالإضافة إلى كراء 10 طائرات أخرى على المدى المتوسط وخلال الثلاثي الأول من سنة 2025.

وأوضح ذات المسؤول ، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية. أن الجوية الجزائرية مقبلة على اقتناء 15 طائرة، منها طائرتين خلال سنة 2025 بسعة 400 راكب. بالإضافة إلى 3 طائرات أخرى كذلك في 2025 وطائرتين في 2026 بسعة 300 راكب بالإضافة إلى 8 طائرات في 2027 بسعة 150 راكب.

كما أكد بن سليمان، أن الشركة ستدعم الخطوط التي نشهد ضغطا من خلال رحلات أسبوعية جديدة. خلال الثلاثي الأول من 2024.

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