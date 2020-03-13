الجوية الجزائرية: إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا وتخفيضها نحو فرنسا

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من يوم الاثنين 16 مارس.

وأشارت الجوية الجزائرية على صفحتها بفيسبوك، أنه تم أيضا تخفيض مستوى الرحلات إلى فرنسا، بداية من يوم غد السبت.

وألغت الجوية الجزائرية الرحلات إلى فرنسا من مطارات سطيف، باتنة، تلمسان، بجاية، عنابة. الوادي، بسكرة، الشلف.

وستقتصر الرحلات الجوية نحو فرنسا على مطارات الجزائر، وهران، وقسنطينة بمستوى منخفض.

للإشارة، يستمر إلغاء رحلات الجوية الجزائرية إلى اسبانيا إلى غاية 4 أفريل.

وتضمن الجوية الجزائرية تعويض الذين تأثروا بإلغاء أو تأجيل الرحلات.