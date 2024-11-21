الجوية الجزائرية: إلغاء رحلتين مبرمجتين إلى باريس لهذه الأسباب 

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، إلغاء رحلتين مبرمجتين من عنابة وقسنطينة.

وأوضحت الجوية الجزائرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم إلغاء الرحلتين المبرمجتين من عنابة إلى باريس - مطار شارل ديغول “AH1544” – ومن قسنطينة إلى باريس – مطار شارل ديغول “AH1118” .

وأكدت الجوية الجزائرية أن إلغاء الرحلتين جاء بسبب الظروف القاهرة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بباريس.

“وتحيط الجوية الجزائرية إلى علم زبائنها بأن الرحلتين القادمتين من باريس (مطار أورلي) إلى الجزائر العاصمة لنهار اليوم الخميس 21 نوفمبر، تعرضتا للتأخير لذات الأسباب”.

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