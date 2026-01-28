الجوية الجزائرية.. إلغاء 7 رحلات داخلية بسبب الاضطرابات الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية كافة المسافرين، أنه وبسبب الاضطرابات الجوية تقرر إلغاء عدد من الرحلات على مستوى الشبكة الداخلية والتي كانت مبرمجة اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإن للرحلات الملغاة هي6117 AH تلمسان - الجزائر، وكذا الجزائر – تبسة – الجزائر AH6030 / AH 6031، بالإضافة كذلك إلى رحلة الجزائر – تبسة – الجزائر AH6032 / AH 6033. والجزائر – قسنطينة – الجزائر AH 6324 / AH 6325.

كما ان الغاء رحلة الجزائر – عنابة – الجزائر AH6178/AH 6179، والجزائر – بسكرة – الجزائر AH 6042 / AH 6043، وكذا الجزائر – باتنة – الجزائر AH6036/H 6037

كما أشارت المؤسسة، إلى أنه سيتم نشر كل المستجدات فور توفر المعطيات الجديدة.