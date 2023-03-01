الجوية الجزائرية.. استئناف الرحلات إلى الأردن بهذا السعر

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن استئناف رحلاتها من وإلى عمان الأردنية، وذلك كل يوم الأربعاء والسبت. وهذا انطلاقا من الجزائر العاصمة.

كما افادت، الجوية الجزائرية، أنها أطلقت سعر ترويجي لهذا الخط، حيث بلغت قيمته ابتداء من 49100 دج/TTC.

وقال رئيس الوزراء الأردني، في وقت سابق، أن الأمر سيساهم في تعزيز التواصل المطلوب بين البلدين الشقيقين. ومن جهته، أكد وزير العمل يوسف شرفة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في العديد من المجالات. مشيرا إلى الاهتمام بمعالجة المرضى الجزائريين في الأردن نظرا لما يتمتع به الأردن من تقدم في المجال الصحي. لافتا إلى أنه سيجري تجديد الاتفاق بشان السياحة العلاجية بين البلدين في وقت قريب.

وحسب بيان وكالة الأنباء الأردنية، “بترا”، فإن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استقبل في مكتبه وزير العمل يوسف شرفة. حيث أكد خلال اللقاء أهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر بداية الشهر الجاري. والمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكانت الجوية الجزائرية، قد أعلنت عن إستئناف رحلاتها من و إلى بيكين بسعر ترويجي. كما أوضح بيان، الجوية الجزائرية، أن الرحلات ستكون كل يوم الخميس، والأحد انطلاقا من الجزائري العاصمة.

في حين، وضعت الجوية، سعر ترويجي بقيمة 94670 دج لكل التذاكر المقتناة قبل 28 فيفري 2023 . والرحلات المبرمجة إلى غاية 28 أكتوبر 2023.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عروض ترويجية جديدة لرحلاتها نحو العديد من الدول. وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن هذه العروض الترويجية تخص أعضاء برنامج الولاء “Air Algérie plus”.

ودعت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أعضاء برنامج الولاء “Air Algérie plus” للإستفادة من تخفيضات على التذاكر “مكافأة” لكل عملية شراء قبل 5 مارس 2023 في الدرجة الاقتصادية. وذلك لكل رحلة قبل 25 مارس 2023 على الشبكة الدولية و الداخلية.