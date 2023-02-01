الجوية الجزائرية..استئناف الرحلات إلى بيكين

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن إستئناف رحلاتها من و إلى بيكين بسعر ترويجي. كما أوضح بيان، الجوية الجزائرية، أن الرحلات ستكون كل يوم الخميس، والأحد انطلاقا من الجزائري العاصمة.

في حين، وضعت الجوية، سعر ترويجي بقيمة 94670 دج لكل التذاكر المقتناة قبل 28 فيفري 2023 . والرحلات المبرمجة إلى غاية 28 أكتوبر 2023.

وكشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان عن الانطلاق الوشيك للمفاوضات مع مصنعي الطائرات لإقتناء 15 طائرة جديدة التي أطلقتها الشركة الوطنية للطيران.

وخلال جلسة استماع للجنة النقل و الاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. بالبرلمان أعلن بن سليمان عن الانطلاق الوشيك للمفاوضات مع مصنعي الطائرات لإقتناء 15 طائرة جديدة.

واكد ذات المسؤول أنه في إطار الترخيص الذي منحه رئيس الجمهورية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة. ستشرع شركة الخطوط الجوية الجزائرية يومي 23 و24 جانفي الجاري في المفاوضات مع المصنعين”.

وتابع المدير العام للجوية الجزائرية “سيتم الكشف و الإعلان عن نتائج المناقصة الدولية التي أطلقت بخصوص اقتناء هذه الأجهزة الجديدة” عقب المفاوضات التي تأتي بعد “تقييم العرضين المقدمين بعد فتح أظرفة المناقصة الدولية”. واشار بن سليمان انه من إجمالي 15 طائرة جديدة المقرر شراؤها “هناك 7 طائرات ذات حمولة كبيرة و 8 طائرات ذات حمولة متوسطة”.

كما تعتزم الجوية الجزائرية إقتناء 7 طائرات أخرى منها 2 ذات حمولة كبيرة و5 ذات حمولة متوسطة. في صيغة الإيجار المالي. وذلك عبر المناقصة الدولية الخاصة بهذه العملية أطلقت “عند انتهاء القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19”.