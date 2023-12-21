الجوية الجزائرية.. استئناف الرحلات باتجاه لبنان وسورية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن استئناف خطها الجوي باتجاه بيروت (لبنان) و مدينة اللاذقية في سورية.

وجرى حفل إعادة فتح هذا الخط الجوي (الجزائر العاصمة-بيروت-اللاذقية-الجزائر العاصمة) بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. وهذا بحضور المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان و سفير لبنان بالجزائر، محمد حسن وكذا ممثلين عن وزارة النقل و إطارات من الشركة.

واستنادا إلى المعلومات التي قدمها الناطق باسم الشركة أمين أندلسي فانه بعد عدة سنوات من تعليق هذا الخط نتيجة الأزمة الصحية كوفيد-19 والحظر المفروض على سورية, تم استئناف هذا الخط عبر رحلة لطائرة “بوينغ 737-800” التي أقلعت من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة نحو مطار بيروت, كأول محطة ثم نحو اللاذقية في سورية.

كما أكد نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، يقول أنه “تم استئناف هذا الخط الجوي بمحطتين. بدءا من اليوم برحلة واحدة في الأسبوع نحو لبنان مرورا بسورية”. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستئناف يندرج في إطار تعزيز برنامج رحلات الخطوط الجوية الجزائرية. الرامي إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و سورية و لبنان.

فيما أوضح المتحدث أن “إعادة فتح هذه الخطوط نحو سورية ولبنان سيسمح بشكل خاص لأفراد الجالية المقيمة بهاذين البلدين بالسفر من وإلى الجزائر”.

واسترسل قائلا “في إطار تعزيز علاقات التعاون مع هذين البلدين, تم أيضا برمجة خط تجاري مطلع شهر يناير المقبل”.