الجوية الجزائرية: استئناف الرحلات من وإلى أليكانتي بدءا من هذا الموعد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الإثنين، استئناف الرحلات من وإلى مدينة أليكانتي الإسبانية.

وحسب بيان الشركة الوطنية للنقل الجوي، فإن الإستئناف يكون ابتداءً من تاريخ 15 جويلية إلى غاية 28 أكتوبر 2023.

فيما يخص البرنامج، فإن الجوية الجزائرية ستشغل خط “الجزائر-أليكانتي-الجزائر” بمعدل رحلة في الأسبوع كل يوم أربعاء.

أما “وهران-أليكانتي-وهران”، فإن الجوية الجزائرية ستشغل هذا الخط بمعدل رحلتين في الأسبوع كل يوم اثنين وسبت.

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