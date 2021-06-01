الجوية الجزائرية: استعدادات لتنظيم رحلات من الجزائر تجاه روما وفرانكفورت
الخطوط الجوية الجزائرية
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات لتنظيم رحلات من الجزائر تجاه روما بإيطاليا وفرانكفورت بألمانيا.
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