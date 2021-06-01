الجوية الجزائرية: استعدادات لتنظيم رحلات من الجزائر تجاه روما وفرانكفورت

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الجوية الجزائرية: استعدادات لتنظيم رحلات من الجزائر تجاه روما وفرانكفورت الخطوط الجوية الجزائرية
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات لتنظيم رحلات من الجزائر تجاه روما بإيطاليا وفرانكفورت بألمانيا.


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