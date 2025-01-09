الجوية الجزائرية: استلام 3 طائرات في إطار الاستئجار وهذا جديد اقتناء 16 طائرة جديدة

شرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الاستلام التدريجي لـ8 طائرات في اطار الاستئجار، دعماً لأسطولها، في انتظار استلامها أولى الطائرات ضمن برنامجها لاقتناء 16 طائرة اعتبارا من شهر جوان المقبل لتغطية الطلب المتزايد. حسب ما كشف عنه وزير النقل، السعيد سعيود، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال الوزير: “يتم في الآونة الأخيرة العمل على استئجار 8 طائرات، استلمنا ثلاثاً منها مؤخرا وسنستلم في 15 جانفي الجاري طائرة أخرى من طراز أيرباص ذات طاقة استيعاب كبيرة”.

وأضاف سعيود أن “الشركة الوطنية للنقل الجوي ستتسلم طائرتين أخريين بنهاية الشهر الجاري أو بداية فيفري، على أن يتم استلام طائرتين أيضا في شهر جوان”.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم بدءا من جوان المقبل استلام أول طائرة ضمن برنامج شراء الطائرات للشركة، والمقدر عددها بـ 16 طائرة. ويأتي هذا البرنامج تدعيما لبرنامج رحلات الشركة العمومية سواء الداخلية أو الدولية.

وختم المتخدث ذاته بالقول إنه “سيتم بنهاية العام الجاري استلام ما مجموعه 6 طائرات (من بين الـ16) في إطار ذات البرنامج”.