الجوية الجزائرية..اضطرابات في الرحلات

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب.

كما أشارت الجوية الجزائرية في بيان لها، إلى أن الاضطرابات راجعة الى سوء الأحوال الجوية. مضيفة أن الإنذار ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

رياح قوية تتعدى 80 كلم/سا على 10 ولايات

وافادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية، وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن سرعة الرياح، تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة ويمكن أن تتعدى 80 كلم في الساعة.

وتتمثل الولايات المعنية بالرياح، في كل من تيميمون والمنيعة وغرداية وتقرت الوادي وورقلة.

فيما حذرت نشرية ثانية، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة. ويمكن أن تتعدى 80كلم في الساعة وتكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

وتستمر هذه النشرية، إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين، وتتعلق بولايات إن قزام وتمنراست جانت واليزي.

إضطراب وإلغاء بعض الرحلات من وإلى باريس

كما أعلنت الخطوط الجزائرية، عن تسجيل إضطراب في الرحلات مع إلفاء البعض منها من وإلى باريس أورلي.

وحسب بيان للشركة، فإن القرار جاء بعد تمديد الإضراب في فرنسا إلى يوم غد الأربعاء 15 مارس. حيث أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إضطراب وإلغاء بعض الرحلات من وإلى باريس أورلي.

كما دعت الخطوط الجزائرية المسافرين المعنيين للتوجه إلى إحدى وكالتها أو التواصل بمركز الإتصالات.