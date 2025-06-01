الجوية الجزائرية: اضطرابات في الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, اليوم الاحد, عن اضطرابات في برنامج رحلاتها من وإلى فرنسا, بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أن هذه الاضطرابات, الخارجة عن إرادتها, ستستمر من 1 جوان الجاري إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

ودعت الجوية الجزائرية مسافريها إلى الاتصال بمركز الاتصال الخاص بها عبر الرقم 3302 (من داخل الجزائر) أو على الرقم 00 40 54 76 1 33 + (من الخارج) للحصول على مزيد من المعلومات.