الجوية الجزائرية..اضطرابات في الرحلات

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل اضطرابات في برنامج الرحلات.

وتتمثل الاضطرابات في تأخيرات وإلغاءات وتعديلات في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات صباح اليوم. نتيجة كثافة الضباب على مستوى مطار الجزائر العاصمة ومطار وهران.

وتقدّم المجمّع بخالص اعتذاره عن الإزعاج الناجم عن هذه الظروف الخارجة عن نطاق إرادته. داعيًا زبائنه الكرام إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 3302 . أو التقرب من وكالاتكم التجارية للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

كما أكد المجمع أنه سخّر جميع إمكاناته لضمان التكفّل الأمثل بالزبائن المعنيين بهذه الظاهرة الجوية، معربا عن تقديره لتفهمهم.

