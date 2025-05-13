الجوية الجزائرية.. اضطرابات في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن اضطرابات في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا.

وأوضحت الجوية الجزائرية، في بيانٍ عبر صفحتها على فيسبوك، أن برنامج الرحلات من وإلى فرنسا سيشهد اضطرابات خلال يومي الثلاثاء 13 والأربعاء 14 ماي 2025.

وأكدت الجوية الجزائرية أن هذه الاضطرابات المتوقعة في الرحلات سببها إضراب مراقبي الملاحة الجوية بفرنسا.

وفي الأخير قدمت الجوية الجزائرية اعتذارها عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتها.