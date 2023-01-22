الجوية الجزائرية.. اضطرابات في هذه الرحلات بداية من اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل اضطرابات في الرحلات. وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية في كل من مطاري قسنطينة وباتنة. على غرار تساقط الثلوج وتشكل الجليد.

وجاء في بيان الجوية أن هناك “اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات قسنطينة وباتنة”. كما افادت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن عودة الرحلات إلى حالتها الطبيعية، مرهون بتحسن الأوضاع الجوية.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من اضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج ورياح قوية على العديد من ولايات الوطن. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الثلوج تخص كل من ولايات عين الدفلى، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، تيسمسيلت، مسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي.

على المرتفعات التي يصل علوها بين 800 و900 متر، وفي القترة المسائية ينتقل إلى المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و700 متر. وهذا إلى غاية مساء اليوم الأحد.

أما الأمطار الرعدية فتخص كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، غليزان، معسكر. وعين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، البليدة، برج بوعريريج، سطيف. وميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، تبسة، خنشلة، باتنة أم البواقي. وستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 40 إلى 50 ملم محليا.

كما افادت مصلحة الأرصاد، في تنبيه من المستوى الأول، من هبوب رياح قوية وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي.