الجوية الجزائرية.. اضطرابات وإلغاء الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن اضطرابات في بعض رحلات من وإلى فرنسا.

كما أفاد، منشور الجوية الجزائرية عبر صفحتها فايسبوك، أن بعض الرحلات ستكون عرضة للإلغاء.

في حين، أرجعت سبب الاضطرابات في الرحلات إلى إضراب الخدمة المدنية. الذي نشرته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية. وهذا يومي الأول والثاني ماي.

قرار مهم بداية من 1 ماي

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن تغييرات في عملية حجز الكراسي المتحركة بداية من 1 ماي. حيث كشفت أن حجز المقاعد المتحركة يكون عبر وكالاتها قبل 48 ساعة من موعد السفر.

كما وضعت الجوية الجزائرية، تحت تصرف المسافرين خدمة “مرحبا” موجهة خصيصا للأشخاص الذين يقودون هذه الكراسي.

وجاء قرار الجوية، لدواعي أمنية ومن أجل ضمان رفاهية ونوعية الخدمات المقدمة. كما أشارت الشركة ذاتها، عبر صفحتها فايسبوك إلى أن عدد المقاعد المتحركة في كل رحلة محدود. كما يتوجب وجود مرافق سنه 18 سنة على الأقل في بعض الحالات مرفوق بتبرير طبي.

بيان بخصوص التذاكر

ونشرت الخطوط الجزائرية بيانا حول تمديد آجال إسترداد ثمن التذاكر التي لم تستعمل بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الجوية الجزائرية عبر حسابها الرسمي تمديد آجال إسترداد ثمن التذاكر التي لم تستعمل بسبب كورونا وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

ووفقا لبيان الشركة “من أجل تلبية تطلعات زبائننا الكرام، يسر الخطوط الجزائرية أن تبلغكم بتمديد آجال عملية معالجة واسترداد ثمن تذاكر الخطوط الجزائرية أو قسائم السفر غير المستعملة بسبب تداعيات الجائحة إلى غاية 31 ديسمبر 2023”.