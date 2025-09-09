الجوية الجزائرية: اضطرابات واسعة في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اضطرابات واسعة في برنامج الرحلات مع خطر الإلغاء، من وإلى فرنسا يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه بسبب الإشعار بالإضراب الخاص بمراكز المراقبة الجوية في فرنسا. يشهد برنامج الرحلات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من وإلى فرنسا اضطرابات واسعة مع خطر الإلغاء.

كما أعربت الشركة عن عميق أسفها لهذا الظرف الخارج الذي أكدت أنه خارج عن إرادتها. مؤكدة التزامها الكامل بمرافقة زبائنها وتقديم الدعم اللازم لهم.

ودعت زبائنها إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم التالي 3302 للمزيد من المعلومات.

