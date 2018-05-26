الجوية الجزائرية: اضطراب في الرحلات المتوجهة إلى فرنسا اليوم وغدا

يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات اليوم وغدا الأحد بسبب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا.

وجاء في بيان للشركة الخطوط الجوية الجزائرية انه ينتظر أن تعرف رحلات الجوية الجزائرية السبت والأحد 26 و27 ماي نحو فرنسا.

وخاصة نحو مرسيليا ونيس وليون اضطرابات راجعة لحركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا.

وستتأثر رحلات الشركة المتجهة نحو أوروبا مرورا بالمجال الجوي الفرنسي بهذه الاضطرابات.

وأكد البيان أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتقليص التأخرات.