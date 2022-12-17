الجوية الجزائرية..اضطراب في الرحلات بداية من اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن احتمالية تأثر الرحلات بسبب الاضطرابات الجوية الشديدة التي تعرفها مختلف المناطق. كما أوضحت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن بعض الرحلات الجوية قد تعرف تأخرا بسبب الاضطرابات الجوية . وقدمت الشركة اعتذارها للمسافرين عن الإزعاج.

وقال المدير العام لشركة الخطوط الجزائرية، إن الشركة ستستعيد 100 بالمائة من قدراتها قبل كورونا ابتداء من مارس.

كما أوضح ياسين بن سليمان، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “عرض الشركة سيستأنف بكامل قدراتها قبل كورونا”. مضيفا أنه “قبل 31 من الشهر الجاري ستكون هناك زيادة محسوسة في عدد الرحلات مع استئناف أهم الخطوط”.

وأشار المتحدث، إلى أن لدى تعيينه على رأس الشركة “كان عرضها يعادل 56% من قدراتها سنة 2019”. مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “لتحرير حركة الطيران”. “الذي سمح ببلوغ نحو 68% من عرض الشركة في مطلع أغسطس/أوت ليستقر اليوم في نحو 78%”.

وكانت الجوية الجزائرية، قد أطلقت، ثلاث رحلات داخلية من عنابة وهران وقسنطينة.باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الشركة، فإن هذه الرحلات الجديدة قد تم اطلاقها بهدف جعل مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين). “قطبا عالميا” للنقل الجوي للمسافرين و البضائع بين افريقيا و اوروبا و البلدان الآسيوية و الامريكية.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري عن إلغاء رحلتين بحريتين. حيث تم إلغاء رحلة مرسيليا_سكيكدة المبرمجة بتاريخ 2022.12.28 على الساعة : 00.12 سا. كما تم إلغاء رحلة سكيكدة_ مارسيليا المبرمجة بتاريخ 2023.01.02 على الساعة 00.12 سا.