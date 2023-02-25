الجوية الجزائرية.. اضطراب في الرحلات بـ4 مطارات

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات غرداية، حاسي مسعود، الوادي وورقلة.

كما أوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن الاضطراب في الرحلات راجع لسوء الأحوال الجوية الناجم عن هبوب رياح رملية.

في حين، أشارت الجوية الجزائرية، إلى أن هذا الإنذار ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

للإشارة، أصدرت مصالح الأرصاد، تنبيها، صبيحة اليوم السبت، يحذر من هبوب رياح قوية على عدة ولايات. حيث سيكون هبوب الرياح بداية من الساعة 15سا بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة 21سا على ولايات: مستغانم، وهران وعين تيموشنت. وبداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال اليوم على ولايات: جيجل، سكيكدة وعنابة. كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن هبوب رياح قوية سيكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09سا من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة 15سا بعد زوال اليوم على ولايات: بسكرة، ورقلة، جانت، تمنراست وإن قزام.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه ثان لها، من تساقط أمطار رعدية على 6 ولايات غربية بداية من اليوم. وذكر ذات البيان، أن الأمطار متوقعة بداية من الساعة 21 سا مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد. وحددت ذات المصالح 6 ولايات معنية بتساقط الأمطار وهي: مستغانم، وهران، تلمسان، عين تيموشنت، معسكر وسيدي بلعباس.