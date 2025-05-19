الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات من وإلى فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن تسجيل اضطرابات في برنامج الرحلات من وإلى مطار أورلي - باريس، اليوم الإثنين.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها، أنه بسبب عطل تقني على مستوى مطار أورلي – باريس، سيشهد برنامج الرحلات من وإلى هذا المطار اضطرابات اليوم الاثنين 19 ماي 2025.

كما قدمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اعتذارها عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتها. ووضعت الرقم 3302 تحت تصرف زبائنها لمزيد من المعلومات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور