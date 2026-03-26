الوطني

بقلم أسماء
الجوية الجزائرية: اقتناء 10 طائرات من طراز 737 ماكس8
أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية عن اقتناء 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8. حيث تندرج هذه الخطوة في إطار تحديث الأسطول، ودعم شبكة الرحلات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

ومن المرتقب استلام 5 طائرات خلال السنة الجارية، ابتداءً من شهر جويلية. على أن يتم استلام 5 المتبقية خلال السنة المقبلة.

وأكد المجمع أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى مواكبة تطورات قطاع النقل الجوي. والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية والدولية، بما يعزز من تنافسية الشركة ويكرس مكانتها.

وجدد مجمع الخطوط الجوية الجزائرية التزامه بمواصلة جهود التحديث والتطوير، بما يخدم مصالح زبائنه ويعزز أداءه التشغيلي.

اقرأ أيضا
