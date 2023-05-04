الجوية الجزائرية.. الأسطول يتدعم بـ25 طائرة

قال المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، اليوم الخميس، إن الشركة مجندة بكل الإمكانيات من أجل إنجاح الموسم. والذي يصادف موعد الحج 2023 أين سيأخذ الحصة الكبيرة من البرمجة.

كما كشف أندلسي في تصريح للنهار، أن الأسطول الجوي الجزائري سيتعزز باقتناء 15 طائرة و10 طائرات في إطار إيجاري.

في حين، أكد المتحدث، أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وسيتدعم بأسطول لا بأس به. والذي يسمح في المواسم القادمة أن تكون هناك إمكانيات كبيرة.

هذه مواصفات الطائرات

وكشفت الجوية الجزائرية عن الفائزين في صفقة إقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز أسطولها الجوي وتسيير رحلاتها الجوية نحو مختلف الوجهات. من خلال إقتناء 8 طائرات “بوينغ” الأمريكية و7 لـ “إيرباص” الأوروبية.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية حسب وثيقة المنح المؤقت للصفقة أن المشاركين في الإستشارة رقم 01/AH-DG/2022 ، المتعلقة باقتناء 15 طائرة جديدة، أن الصفقة جاءت من خلال إقتناء بصفة مؤقتة لـ 8 طائرات من شركة بوينغ من طراز B 737-9 ماكس من الجيل الجديد بسعة مقاعد تتراوح من 170 إلى 210. بالإضافة كذلك إلى اقتناء 5 طائرات من الحجم الكبير “إير باص-أ 330-900” بسعة مقاعد تتراوح من 280 إلى 320 مقعدا. أما الطائرتين الأخيرتين فهما إيرباص “-أ 3500-1000″، بسعة مقاعد تتراوح من 350 إلى 450 مقعدا.

كما أضافت الجوية الجزائرية، أنه سيتم إيجار 10 طائرات لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير، في انتظار استكمال صناعة الطائرات الـ 15 الجديدة. حيث حدد منتصف نهار 23 ماي 2023 كآخر أجل لتلقّي العروض.

كما سيتم إيجار طائرات “إيرباص أ330-300 وعددها 4 وأ330-900 وعددها اثنتان. إضافة إلى طائرتين من نوع بوينغ 737-800، وطائرتين من نوع بوينغ 737-9 ماكس.