الجوية الجزائرية: التذاكر غير المستهلكة لا تزال صالحة

أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن تذاكر الرحلات غير المستهلكة، بسبب الغلق جراء جائحة كورونا، ستبقى صالحة إلى غاية إستهلاكها. في إطار الرحلات الجوية المفتوحة حاليا، مشيرا أنه لن تطرأ عليها أي زيادة في الأسعار.

وقال أندلسي في حديثه لقناة “النهار”، أن الشركة لا يمكنها تعويض زبائنها في ثمن التذاكر، بسبب الصعوبات المالية، في حين الأموال الموجودة بالخزينة حاليا موجهة للصيانة فقط.

وعن فتح المزيد من الرحلات الجوية، قال أندلسي أن هناك فتح خطوط أكثر لوجهات أخرى. لكن هذا الأمر مرتبط بتطور الوضع الصحي في البلاد.

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