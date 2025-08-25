الجوية الجزائرية الداخلية..انطلاق أول رحلة منتظمة

انطلقت اليوم الاثنين، أول رحلة داخلية منتظمة بعد نقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إلى الخطوط الجوية الجزائرية.

وانطلقت أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الداخلية من مطار هواري بومدين نحو مطار تمنراست

وأشرف وزير النقل السعيد سعيود، على انطلاق الرحلة. معلنا عن الدخول الفعلي لشركة الخطوط الجوية الداخلية حيز الخدمة.

وقال وزير النقل، إن الشركة تتكون من أسطول من طائرات الجوية الجزائرية وطاسيلي سابقا.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت في وقت سابق عن الإتمام النهائي والرسمي لنقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إلى الخطوط الجزائرية.

ويأتي هذا الإجراء، تنفيذا للإتفاقية الموقعة مع الشركة القابضة سوناطراك للأنشطة الخارجية والدعم.

كما يأتي هذا التحول الإستراتيجي تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى إنشاء شركة وطنية متخصصة في النقل الجوي الداخلي.

وتعمل الخطوط الجزائرية، على إعادة تنظيم الشركة المدمجة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية.

هذا ومن المنتظر أن تنطلق أول رحلة تجارية عبر الخطوط الداخلية، قبل نهاية شهر أوت الجاري.