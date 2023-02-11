الجوية الجزائرية.. الصين تضع هذا الشرط لدخول أراضيها

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، أن السلطات في الصين، اشترطت تحليل “PCR” السلبي لدخول أراضيها. كما أشارت الجوية الجزائرية، أن الراغب في السفر إلى بكين الصينية، عليه استظهار التحليل السلبي قبل 48 ساعة من الرحلة.

وكشفت السلطات الصحية الصينية، نهاية جانفي، تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس كورونا بين الـ8 من ديسمبر 2022 والـ12 من جانفي 2023.

وقالت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد سجلت 59938 وفاة.

مضيفة أن 5503 شخص أشخاص توفوا بسبب فشل الجهاز التنفسي جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″. فيما توفي 54435 شخص بسبب أمراض أخرى مصحوبة بالفيروس.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل أعمار المتوفين كان بين 3 و80 سنة، حيث بلغت نسبة من كانت أعمارهم 65 فأكثر، 90.1 بالمئة.

يذكر ان الصين قد فتحت حدودها بعد ثلاث سنوات من إجراءات صارمة وقيود لمكافحة فيروس كورونا. والتي بدأت بكين رفعها على في أوائل ديسمبر الماضي بعد احتجاجات غير مسبوقة.

كما أعلنت كل من اليابان والهند وماليزيا تشديد قواعدها على المسافرين الوافدين من الصين. كما تدرس الولايات المتحدة فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين القادمين من الصين.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه هذا الإجراء جاء بسبب مخاوف من “نقص شفافية البيانات” الواردة من بكين. وبذلك، فإن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إليها من الصين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تشديد القواعد للوافدين من الصين في الـ24 ساعة الماضية. بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.