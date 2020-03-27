الجوية الجزائرية: الطائرة التي تقل الفريق الطبي الصيني تصل في حدود الثانية زوالا

ستصل الطائرة التي تقل الفريق الطبي الصيني المتخصص في مواجهة تفشي فيروس كورونا، اليوم الجمعة، الى الجزائر في حدود الساعة الثانية زوالا.

وحسب الجوية الجزائرية، فإن الطائرة التي أقلعت أمس من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، في رحلة إلى العاصمة الصينية بكين، ستصل على الساعة الثانية و10 دقائق زوالا.

ويتألف الفريق الطبي الصيني من 12 طبيبا و8 ممارسي صحة، سيجلبون معهم تجهيزات طبية متطورة، أثبتت نجاعتها في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار إيفاد فريق طبي صيني عالي التأهيل والتكوين، بقرار من سلطات بكين، بعد تنسيق تم على أعلى مستوى بين سلطات البلدين.