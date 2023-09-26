الجوية الجزائرية .. انطلاق أشغال إنجاز مركز التموين الجديد

أشرف وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”. على انطلاق أشغال إنجاز مركز التموين (Catering) الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية . الذي من شأنه تحسين خدمات الإطعام بالنسبة للشركتين الوطنيتين وكذا من تصدير هذه الخدمة للشركات الأجنبية على مستوى المطار.

في تصريح صحفي بعد سماعه لعرض حول هذا المشروع، قدمه الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان. قال شرفة إنّ مركز التموين الجديد “يملك طاقة انتاج تقدّر بأربعين ألف وجبة غذائية يوميا. ويندرج ضمن برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل جعل مطار الجزائر مطارا محوريا بامتياز بين القارات”.

وأضاف أنّ المركز سيسمح “بتموين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران وتصدير هذه الخدمات للشركات الأجنبية بمستوى جودة جد عال، وهو ما يجعل الجوية الجزائرية رائدة على المستوى القاري”.

وبحسب العرض، فإنّ مركز التموين الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية الذي تقوم بإنجازه شركة كوسيدار للبناء، يتكون من طابقين ويتربع على مساحة 10556 متر مربع، بغلاف إنجاز يفوق يقارب الملياري دينار، وحُدّدت آجال انجازه بثمانية أشهر.