الجوية الجزائرية: بداية من 6 أكتوير .. حملة للكشف السريع عن سرطان الثدي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه ستطلق حملة واسعة للكشف السريع عن سرطان الثدي.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيانها عبر حسابها على الفيسبوك أن هذه الحملة ستنطلق بدايةً من 6 أكتوبر الجاري بشكل مجاني.

وذلك لفائدة المسافرات عبر طائرات الجوية الجزائرية والحاملات لتذاكر سفر للشهر الجاري، لإحدى وجهات الشبكة الوطنية اللاتي تجاوزن سن الأربعين.

كما أن الدعوة عامة لجميع المسافرات، للقيام بالكشف المبكر وزيادة فرص الوقاية من مرض سرطان الثدي.

وسيتم إعطاء المزيد من التفاصيل بكافة المعلومات المتعلقة بأماكن الكشف عبر كافة التراب الوطني لاحقاً.