الجوية الجزائرية تبرر.. هذه هي أسباب ارتفاع التذاكر

بررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أسباب ارتفاع أسعار تذاكر رحلاتها الدولية، وأرجعتها إلى ما سمّته عوامل العرض والطلب.

وتحدث الناطق الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلوسي، لتلفزيون النهار عن أسباب ارتفاع أسعار التذاكر من باريس نحو الجزائر.

وقد بلغت أسعار تذاكر الرحلات على طائرات الجوية الجزائرية من العاصمة الفرنسية باريس نحو الجزائر حدود 700 أورو.

وفي هذا الإطار، قال الناطق الرسمي للجوية الجزائرية إن أسباب ذلك الارتفاع راجعة لقانون العرض والطلب الذي يتحكم حسبه في سوق الطيران الجوي.

وأوضح نفس المتحدث أن الطلب اليوم على رحلات هذا الخط الجوي بلغت مستوياتها القياسية، مضيفا أن الأسعار تحددها أيضا أسعار الشركات المنافسة.

وشدد المسؤول على أن أسعار الجوية الجزائرية لا تختلف كثيرا عن تلك المطبقة في كل الشركات الناشطة عبر خط باريس- الجزائر.

وتوقع أندلوسي أن تتراجع أسعار تذاكر السفر خلال فترة ما بعد عيد الأضحى.