الجوية الجزائرية تبرمج رحلات إضافية مع تونس وكندا

برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلات إضافية مع كل من تونس، ومونتريال بكندا.

وحسب بيان للشركة، تم برمجة رحلة إضافية باتجاه تونس، كل يوم أربعاء، إبتداء من يوم أمس الأحد الموافق لـ24 أكتوبر 2021.

كما تمت برمجت 3 رحلات جوية ذهابا وإيابا إلى مونتريال بكندا، وذلك أيام الثلاثاء والخميس والسبت، إبتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق لـ26 أكتوبر 2021.

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