الجوية الجزائرية تبرمج رحلة إجلاء من الجزائر نحو مارسبليا

الوطني
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الجوية الجزائرية تبرمج رحلة إجلاء من الجزائر نحو مارسبليا
بقلم خالد زوبيري

برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، رحلة لإجلاء الرعايا الجزائريين نحو مدينة مارسيليا، إنطلاقا من الجزائر العاصمة.

وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن الرحلة نحو مدينة مارسيليا ستكون في الـ20 سبتمر، بالنسبة للأشخاص المقيمين، او الذين يحوزون على فيزا شينغن من الصنف D.


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