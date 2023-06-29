الجوية الجزائرية تبرمج رحلة بديلة على هذا الخط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، عن برمجة رحلة بديلة غدا الجمعة على الخط الجزائر-ماتز.

وجاء في البيان، أنه بعد إلغاء الرحلة رقم AH1216/1217 بسبب اضراب في مطار ماتز، تعلم الخطوط الجوية الجزائرية المسافرين المتأثرين بأن رحلة بديلة تم برمجتها غدا 30 جوان تحت رقم AH1316/1317 كالتالي:

الرحلة AH1316: الإنطلاق من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة على الساعة 8:30 صباحا، على أن يكون الوصول إلى مطار ماتز في حدود الساعة 11:55 بالتوقيت المحلي.

الرحلة AH1317: الإنطلاق من مطار ماتز على الساعة 12:55، بينما الوصول إلى مطار الجزائر الدولي يكون على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.