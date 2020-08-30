الجوية الجزائرية تتبرع بجهازين لمحاكاة الطيران لفائدة معهد “IAES” بجامعة البليدة

تبرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بجهازين لمحاكاة الطيران من نوع “B727″ و”B737” لفائدة معهد الملاحة الجوية والدراسات الفضائية بجامعة بليدة.

كشف الناطق الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية، أمين اندلسي، أنه وفي إطار تشجيع البحث العلمي قامت الشركة بالتبرع بجهازين لمحاكاة الطيران من نوع “B727″و “B737 “مرفوقة بكل ما يتطلب من المعدات وقطع الغيار و ذلك كدعم بيداغوجي للتكوين، لصالح معهد الملاحة الجوية والدراسات الفضائية IAES بجامعة البليدة.

وأوضح اندلسي أن هذه الهبة ستساعد في تطوير مستوى التكوين والتحكم في علوم الطيران من طرف طلاب معهد دراسات الطيران والفضاء IAES.