الجوية الجزائرية تتزود بأجهزة الدفع الإلكتروني

أمضى البنك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل تزويد وكالاتها بأجهزة الدفع الإلكتروني.

وشكّل تطوير خدمات و وسائل الدفع الإلكتروني وكذا تشجيع التجارة الإلكترونية. أحد أولويات الحكومة والتي ارتكزت لتحقيق هذه الأهداف. على إسهام المصالح البريدية.

وأشارت الوثيقة، أنه من بين الإنجازات المحققة في هذا المجال منذ جويلية 2021. تم إنشاء 33 مكتب بريد، وتهيئة 72 مكتب اخر. واستكمال إعادة تأهيل 223 مكتب بريد قائم. إلى جانب إنشاء مركز بريد مختلط “هجين” بورقلة.

كما تم إقتناء ونشر 600 جهاز صراف آلي خلال السنة الجارية. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمائة في الحظيرة المسجلة بنهاية سنة 2021. حيث تم وضع 50 بالمائة منها حيز الخدمة الفعلية.

وبخصوص بطاقة الدفع الالكتروني “الذهبية”، تم إنتاج وتوزيع أكثر من 6 ملايين بطاقة منذ شهر جويلية 2021. تشمل المستفيدين الجدد والذين تم تجديد بطاقتهم. ليرتفع بذلك عدد حاملي البطاقة الذهبية إلى حوالي 10 ملايين حاليا.

كما عملت الحكومة على إشراك الشبكة البريدية في تجسيد البرامج التي أطلقتها لفائدة الباحثين عن عمل “منحة البطالة”. أو في مجال المساعدات الإجتماعية. بالتعاون مع الجماعات المحلية وقطاع التضامن الوطني.

وأشارت الحصيلة أيضا إلى وضع الربط البيني الكامل بين منصة الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر. ومنصة شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” حيز التنفيذ. مما يتيح الاستغلال المشترك للبنى التحتية بين البنوك والبريد. وكذا تبسيط العمليات النقدية والدفع الالكتروني للمواطنين والتجار.