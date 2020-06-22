الجوية الجزائرية..تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

إنطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة.

وتخص هذه التذاكر التي لم تستهلك بسبب تعليق النقل الجوي يوم 18 مارس الفارط بسبب كورونا رحلات داخلية ودولية.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعكف حاليا على تحيين بياناتها في مجال التذكرة، فمنذ 18 مارس المنصرم, تم إلغاء 17 ألف رحلة جوية بمعدل 600 ألف تذكرة سفر داخلية وخارجية.

وبانطلاق هذه العملية، أمس الأحد، شهدت وكالات الخطوط الجوية الجزائرية توافدا كبيرا للزبائن لتجديد صلاحية تذاكرهم بغية تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

وأضاف ذات المسؤول، أن معظم هاته التذاكر طلب أصحابها تأجيلها إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يخص موعد إستئناف الرحلات، حرص المسؤول نفسه على التذكير بأن استئناف الحركة الجوية ليس قرار بيد الخطوط الجوية الجزائرية، بل هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.

ولكن حتى إذا قررنا استئناف هذا النشاط ، فسنقوم بذلك في حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد ، ولا يمكننا تجاوز 40 بالمئة كأقصى حد نهاية عام 2020، يضيف أندلسي.