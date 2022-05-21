الجوية الجزائرية..تجنيد كل الطاقات المادية والبشرية لتجسيد برنامج تدعيم الرحلات

أكد الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، اليوم السبت، استعداد الجوية الجزائرية لتجسيد برنامج تدعيم الرحلات الجوية في أحسن الظروف.

وفي هذا السياق أكد أندلسي، للاذاعة الوطنية، تجنيد الخطوط الجوية الجزائرية لكل طاقاتها البشرية والمادية لإنجاح هذا الموسم المعروف بالذروة أواخر جوان وجويلية وأوت حيث تتنقل الجالية الجزائرية بقوة الى أرض الوطن.

للإشارة، يأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم تدعيم برنامج رحلات النقل الجوي والبحري للمسافرين نحو مختلف الوجهات الدولية من خلال إضافة رحلات أو إعادة فتح الخطوط التي تم توقيفها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا.

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